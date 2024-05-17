RT в Telegram
Подпишись

Австралия ввела санкции против шести структур за сотрудничество России и КНДР

Короткая ссылка
Австралия добавила в санкционные списки ещё шесть структур за их причастность к сотрудничеству России и КНДР.
Австралия ввела санкции против шести структур за сотрудничество России и КНДР
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении на сайте австралийского МИД.

Как утверждает министерство, Австралия вводит финансовые санкции против организаций, связанных с «поставками Северной Кореей оружия и соответствующей техники России».

Кроме того, в заявлении говорится, что Австралия продолжит сотрудничество с союзниками и партнёрами для принятия мер против России и КНДР.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией.

В Кремле также называют бездоказательными данные стран Запада о якобы начале поставок вооружений из КНДР в Россию. Там отметили, что британская и американская разведки «всё время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что КНДР является для России ближайшим соседом и Москва будет продолжать выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодные отношения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить