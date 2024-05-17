Австралия ввела санкции против шести структур за сотрудничество России и КНДР

Австралия добавила в санкционные списки ещё шесть структур за их причастность к сотрудничеству России и КНДР.

Об этом говорится в заявлении на сайте австралийского МИД.

Как утверждает министерство, Австралия вводит финансовые санкции против организаций, связанных с «поставками Северной Кореей оружия и соответствующей техники России».

Кроме того, в заявлении говорится, что Австралия продолжит сотрудничество с союзниками и партнёрами для принятия мер против России и КНДР.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией.

В Кремле также называют бездоказательными данные стран Запада о якобы начале поставок вооружений из КНДР в Россию. Там отметили, что британская и американская разведки «всё время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что КНДР является для России ближайшим соседом и Москва будет продолжать выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодные отношения.