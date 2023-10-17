Песков назвал бездоказательными данные о поставках вооружений из КНДР в Россию
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Он ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие утверждения британской разведки.
«Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они всё время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что КНДР является для России ближайшим соседом и Москва будет продолжать выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодные отношения.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставила России оружие и боеприпасы.
До этого эксперты санкционного комитета СБ ООН не смогли подтвердить заявления о якобы передаче России оружия со стороны КНДР.