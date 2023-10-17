Песков назвал бездоказательными данные о поставках вооружений из КНДР в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал бездоказательными данные стран Запада о якобы начале поставок вооружений из КНДР в Россию.

Его слова приводит ТАСС.

Он ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие утверждения британской разведки.

«Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они всё время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что КНДР является для России ближайшим соседом и Москва будет продолжать выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодные отношения.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставила России оружие и боеприпасы.

До этого эксперты санкционного комитета СБ ООН не смогли подтвердить заявления о якобы передаче России оружия со стороны КНДР.