В ООН не подтвердили слухи о якобы передаче оружия России из КНДР
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«На эту тему распространяется множество спекуляций... Эти обвинения не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совета Безопасности, в которую… входят представители западных стран, включая США и Великобританию», — заявил он РИА Новости.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены просить Северную Корею отказаться от планов по поставке оружия России.
16 августа Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении ряда компаний из России, Казахстана и Словакии за работу с Северной Кореей.