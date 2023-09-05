Белый дом: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены просить Северную Корею отказаться от планов по поставке оружия России.

По словам Салливана, Вашингтон фиксирует «продвижение» в переговорах России и КНДР по вопросам оборонной поддержки.

«Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении. — RT)», —цитирует его РИА Новости.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.