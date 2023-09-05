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Белый дом: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию

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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены просить Северную Корею отказаться от планов по поставке оружия России.
Белый дом: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию
  • © AP Photo/Jacquelyn Martin

По словам Салливана, Вашингтон фиксирует «продвижение» в переговорах России и КНДР по вопросам оборонной поддержки.

«Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении. — RT)», —цитирует его РИА Новости.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

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