Белый дом: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию
- © AP Photo/Jacquelyn Martin
По словам Салливана, Вашингтон фиксирует «продвижение» в переговорах России и КНДР по вопросам оборонной поддержки.
«Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении. — RT)», —цитирует его РИА Новости.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.