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США ввели санкции против ряда компаний из России и Казахстана за связи с КНДР

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Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении ряда компаний из России, Казахстана и Словакии за работу с Северной Кореей.
США ввели санкции против ряда компаний из России и Казахстана за связи с КНДР
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.

Утверждаются, что три подпавших под санкции фирмы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву.

В список попали российская компания ООО «Верус», словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.

Ранее Минфин Соединённых Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, растёт число стран, которые осознают нелегитимность санкций стран Запада.

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