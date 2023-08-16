США ввели санкции против ряда компаний из России и Казахстана за связи с КНДР
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.
Утверждаются, что три подпавших под санкции фирмы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву.
В список попали российская компания ООО «Верус», словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.
Ранее Минфин Соединённых Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.
По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, растёт число стран, которые осознают нелегитимность санкций стран Запада.