МИД России: растёт число стран, осознающих нелегитимность западных санкций

Растёт число стран, которые осознают нелегитимность санкций стран Запада, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Время идёт, и растёт число стран, их общественности и деловых и политических кругов, отчётливо осознающих нелегитимность так называемых западных санкций и их вредоносность», — цитирует РИА Новости Галузина.

По его словам, санкции вредят и тем странам, которые их вводят.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе.