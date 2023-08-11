МИД: давление Запада на Центральную Азию угрожает реализации проектов в регионе
«В последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые дружественные нам страны в регионе Центральной Азии», — сказал дипломат.
По его словам, Вашингтон и Брюссель принуждают страны Центральной Азии присоединиться к антироссийским санкциям.
Такие действия Биричевский назвал грубым вмешательством в двусторонние отношения России с регионом.
Также посол Анатолий Антонов заявил, что США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой.