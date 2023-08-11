МИД: давление Запада на Центральную Азию угрожает реализации проектов в регионе

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе.

«В последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые дружественные нам страны в регионе Центральной Азии», — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон и Брюссель принуждают страны Центральной Азии присоединиться к антироссийским санкциям.

Такие действия Биричевский назвал грубым вмешательством в двусторонние отношения России с регионом.

Также посол Анатолий Антонов заявил, что США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой.