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Посол Антонов: США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США из-за желания нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом фронте, пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

«Ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести нам стратегическое поражение... буквально ослепили вашингтонских чиновников», — говорится в заявлении.

По словам посла, в США до сих пор «не могут прийти в себя от мысли», что Россия объявила о готовности в ближайшие месяцы безвозмездно поставить ряду африканских стран по 25-50 тыс. тонн зерна.

Ранее президент России Владимир Путин и африканские лидеры выступили за устранение экспортных препятствий для зерна из России.

Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Франция, США и Британия должны компенсировать ущерб Африке.

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