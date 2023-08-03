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Володин: Франция, США и Британия должны компенсировать ущерб Африке

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Великобритания, Франция и Соединённые Штаты должны компенсировать народам стран Африки нанесённый колонизаторами ущерб.

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесённый ими ущерб», — отметил он.

По словам Володина, африканские народы имеют на это полное право.

Председатель Госдумы также добавил, что страны Африки для неоколонизаторов представляют собой лишь источник сырьевых ресурсов.

Ранее лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что Россия продолжает поддерживать африканское государство со времён колонизации.

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