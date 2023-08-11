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США наложили санкции на предпринимателей Фридмана и Авена

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Минфин Соединённых Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.
США наложили санкции на предпринимателей Фридмана и Авена
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.

В марте Financial Times со ссылкой на источники писала, что Фридман и Авен продадут предпринимателю Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке за $2,3 млрд.

По информации газеты, живущие в Лондоне миллиардеры таким образом пытаются добиться снятия с себя антироссийских санкций.

В апреле Канада включила в свои санкционные списки по России Фридмана и Авена.

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