США наложили санкции на предпринимателей Фридмана и Авена

Минфин Соединённых Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.

В марте Financial Times со ссылкой на источники писала, что Фридман и Авен продадут предпринимателю Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке за $2,3 млрд.

По информации газеты, живущие в Лондоне миллиардеры таким образом пытаются добиться снятия с себя антироссийских санкций.

В апреле Канада включила в свои санкционные списки по России Фридмана и Авена.