Кирби бездоказательно обвинил КНДР в поставке оружия России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставила России оружие и боеприпасы.

«За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Он не привёл никаких доказательств этого.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне.

До этого эксперты санкционного комитета СБ ООН не смогли подтвердить заявлений о якобы передаче России оружия со стороны КНДР.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин заявил, что Россия нацелена расширять контакты и взаимодействие с Северной Кореей.