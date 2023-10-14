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Кирби бездоказательно обвинил КНДР в поставке оружия России

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставила России оружие и боеприпасы.

«За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Он не привёл никаких доказательств этого.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне.

До этого эксперты санкционного комитета СБ ООН не смогли подтвердить заявлений о якобы передаче России оружия со стороны КНДР.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин заявил, что Россия нацелена расширять контакты и взаимодействие с Северной Кореей.

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