Кирби бездоказательно обвинил КНДР в поставке оружия России
«За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами», — приводит РИА Новости слова Кирби.
Он не привёл никаких доказательств этого.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне.
До этого эксперты санкционного комитета СБ ООН не смогли подтвердить заявлений о якобы передаче России оружия со стороны КНДР.
Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин заявил, что Россия нацелена расширять контакты и взаимодействие с Северной Кореей.