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Замглавы Минобороны Фомин: Россия намерена расширять контакты с КНДР

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Россия нацелена расширять контакты и взаимодействие с Северной Кореей. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин.
Замглавы Минобороны Фомин: Россия намерена расширять контакты с КНДР
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Мы нацелены на последовательное расширение многоплановых контактов между КНДР и Россией, что полностью отвечает интересам наших народов», — передаёт РИА Новости его слова.

Фомин подчеркнул, что народ КНДР справляется со всеми вызовами и угрозами, а также показывает готовность обеспечить свою обороноспособность, несмотря на все сложности.

Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхол заявил, что Пхеньян будет укреплять «боевое товарищество» с Москвой в борьбе «против общего врага».

 

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