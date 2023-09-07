Замглавы Минобороны Фомин: Россия намерена расширять контакты с КНДР

Россия нацелена расширять контакты и взаимодействие с Северной Кореей. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин.

«Мы нацелены на последовательное расширение многоплановых контактов между КНДР и Россией, что полностью отвечает интересам наших народов», — передаёт РИА Новости его слова.

Фомин подчеркнул, что народ КНДР справляется со всеми вызовами и угрозами, а также показывает готовность обеспечить свою обороноспособность, несмотря на все сложности.

Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхол заявил, что Пхеньян будет укреплять «боевое товарищество» с Москвой в борьбе «против общего врага».