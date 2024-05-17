Сестра Ким Чен Ына назвала сообщения об оружейных сделках с Россией абсурдными

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала абсурдными и полными выдумок сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией.

Об этом пишет ЦТАК.

«Как мы уже не раз заявляли, «версия об оружейных сделках между КНДР и Россией», полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать», — сказала Ким Ё Чжон.

Ранее США ввели санкции против двух россиян и трёх компаний за «связь» с КНДР.

В марте делегация СВР России во главе с её директором Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян, где провела переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».