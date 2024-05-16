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США ввели санкции против двух россиян и трёх компаний за «связь» с КНДР

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Минфин США внёс в санкционный список двух россиян и три российские компании якобы за организацию поставок в Россию вооружений из Северной Кореи, заявило американское ведомство.
США ввели санкции против двух россиян и трёх компаний за «связь» с КНДР
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции в отношении двух россиян и трёх российских компаний за поставки оружия между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой», — заявили в Минфине США.

Под санкции попали предприниматели Рафаэль Газарян и Алексей Буднев, а также связанные с ними компании ООО «Транс Капитал», ООО «Рафорт» и ООО «Технология».

КНДР неоднократно опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций.

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