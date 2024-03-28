RT в Telegram
Подпишись

ЦТАК: Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР

Короткая ссылка
Делегация СВР России во главе с её директором Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян, где провела переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что переговоры прошли в «тёплой и дружественной атмосфере».

По данным агентства, стороны пришли к общему мнению по различным поставленным вопросам.

Ранее делегация Министерства культуры России во главе с заместителем министра Андреем Малышевым посетила столицу КНДР.

Также заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пхеньян едины в понимании причин и виновников обострения обстановки на мировой арене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить