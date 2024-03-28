ЦТАК: Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что переговоры прошли в «тёплой и дружественной атмосфере».
По данным агентства, стороны пришли к общему мнению по различным поставленным вопросам.
Ранее делегация Министерства культуры России во главе с заместителем министра Андреем Малышевым посетила столицу КНДР.
Также заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пхеньян едины в понимании причин и виновников обострения обстановки на мировой арене.