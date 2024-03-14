МИД: Россия и КНДР едины в понимании причин обострения обстановки в мире
- РИА Новости
Он отметил, что переговоры министров иностранных дел России и Северной Кореи в Пхеньяне в октябре 2023 года и в Москве в январе подтвердили общую позицию сторон, передаёт ТАСС.
По словам Руденко, у России и КНДР есть общий подход к большинству глобальных и региональных вопросов.
Ранее заместитель российского министра обороны Александр Фомин заявил, что развитие связей КНДР и России сохранит стабильность на Корейском полуострове.