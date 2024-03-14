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МИД: Россия и КНДР едины в понимании причин обострения обстановки в мире

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Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пхеньян едины в понимании причин и виновников обострения обстановки на мировой арене.
МИД: Россия и КНДР едины в понимании причин обострения обстановки в мире
  • РИА Новости

Он отметил, что переговоры министров иностранных дел России и Северной Кореи в Пхеньяне в октябре 2023 года и в Москве в январе подтвердили общую позицию сторон, передаёт ТАСС.

По словам Руденко, у России и КНДР есть общий подход к большинству глобальных и региональных вопросов.

Ранее заместитель российского министра обороны Александр Фомин заявил, что развитие связей КНДР и России сохранит стабильность на Корейском полуострове.

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