МИД: Россия и КНДР едины в понимании причин обострения обстановки в мире

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пхеньян едины в понимании причин и виновников обострения обстановки на мировой арене.

Он отметил, что переговоры министров иностранных дел России и Северной Кореи в Пхеньяне в октябре 2023 года и в Москве в январе подтвердили общую позицию сторон, передаёт ТАСС.

По словам Руденко, у России и КНДР есть общий подход к большинству глобальных и региональных вопросов.

Ранее заместитель российского министра обороны Александр Фомин заявил, что развитие связей КНДР и России сохранит стабильность на Корейском полуострове.