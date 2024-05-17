В ХМАО прокомментировали ситуацию с паводком
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Комаровой.
«В Сургуте из-за подъёма воды на реке Чёрная подтоплено 23 земельных участка на территории товарищества собственников недвижимости «Газовик». Введён режим повышенной готовности», — сказала губернатор.
Она также отметила, что для борьбы с паводком в Сургуте организован пункт временного размещения на базе гостиницы «Обь».
Сброс воды начался с водохранилища Сургутской ГРЭС-2. Сотрудники МЧС очищают русло реки ото льда и поваленных деревьев.
Ранее в мэрии Сургута заявили о введении режима повышенной готовности из-за паводка.