В ХМАО прокомментировали ситуацию с паводком

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с паводком в регионе из-за ледохода.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Комаровой.

«В Сургуте из-за подъёма воды на реке Чёрная подтоплено 23 земельных участка на территории товарищества собственников недвижимости «Газовик». Введён режим повышенной готовности», — сказала губернатор.

Она также отметила, что для борьбы с паводком в Сургуте организован пункт временного размещения на базе гостиницы «Обь».

Сброс воды начался с водохранилища Сургутской ГРЭС-2. Сотрудники МЧС очищают русло реки ото льда и поваленных деревьев.

Ранее в мэрии Сургута заявили о введении режима повышенной готовности из-за паводка.