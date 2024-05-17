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Аэропорт Сургута обслужил почти 90 тысяч пассажиров с 27 апреля по 12 мая

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В число наиболее популярных направлений у пассажиров аэропорта Сургута в период майских праздников вошли Москва, Уфа и Махачкала, а также Худжанд (Таджикистан), Анталья (Турция) и Ош (Киргизия).
Аэропорт Сургута обслужил почти 90 тысяч пассажиров с 27 апреля по 12 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

При этом востребованность международных рейсов выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, а внутренних сохранилась на прежнем уровне, уточнили в пресс-службе.

Максимально загруженными днями стали 9 и 11 мая, в эти дни суточный пассажиропоток достигал 6,5 тыс.

А с 27 апреля по 12 мая аэропорт Сургута обслужил почти 90 тыс. пассажиров. Из них 83 тыс. воспользовались внутренними направлениями, а 7 тыс. — международными.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково пассажиропоток вырос на 17% на майских праздниках.

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