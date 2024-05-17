Аэропорт Сургута обслужил почти 90 тысяч пассажиров с 27 апреля по 12 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
При этом востребованность международных рейсов выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, а внутренних сохранилась на прежнем уровне, уточнили в пресс-службе.
Максимально загруженными днями стали 9 и 11 мая, в эти дни суточный пассажиропоток достигал 6,5 тыс.
А с 27 апреля по 12 мая аэропорт Сургута обслужил почти 90 тыс. пассажиров. Из них 83 тыс. воспользовались внутренними направлениями, а 7 тыс. — международными.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково пассажиропоток вырос на 17% на майских праздниках.