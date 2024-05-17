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В Зеленограде построят два жилых корпуса по программе реновации

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В Зеленограде в районе Старое Крюково началось строительство двух жилых корпусов в рамках программы реновации, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Зеленограде построят два жилых корпуса по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, в новостройках разместят 323 квартиры, пять из которых будут оборудованы для маломобильных жильцов.

Он также добавил, что квартиры будут сдаваться с готовой отделкой.

В корпусах установят системы охраны, оповещения, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что в Москве работает 49 центров информирования по переселению для помощи участникам программы реновации.

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