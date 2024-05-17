В Зеленограде построят два жилых корпуса по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, в новостройках разместят 323 квартиры, пять из которых будут оборудованы для маломобильных жильцов.
Он также добавил, что квартиры будут сдаваться с готовой отделкой.
В корпусах установят системы охраны, оповещения, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.
Ранее сообщалось, что в Москве работает 49 центров информирования по переселению для помощи участникам программы реновации.