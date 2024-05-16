В Москве работает 49 центров для помощи участникам программы реновации

В Москве работает 49 центров информирования по переселению для помощи участникам программы реновации.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Сотрудники ведомств, задействованных в реализации программы реновации, предоставляют консультации новосёлам по поводу организации переезда, оформления документов, а также принимают различные заявления. Более 55 тыс. семей переехали в том числе благодаря работе центров информирования с начала действия программы», — сказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, с начала 2024 года специалисты департамента провели более 26,5 тыс. консультаций.

Ранее сообщалось, что помощью при переезде по программе реновации в Москве воспользовались 5 тыс. семей.