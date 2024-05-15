Помощью при переезде по программе реновации в Москве воспользовались 5 тысяч семей
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«Данная услуга популярна среди жителей. Ей можно воспользоваться при личном обращении в центр информирования по переселению. С марта 2021 года оформить заявку можно и онлайн на mos.ru», — сказал глава ведомства Сергей Лёвкин.
Он также отметил, что за всё время предоставления данной услуги ей воспользовались более 42 тыс. московских семей, или почти 80% от общего числа новосёлов.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Бибирево построят дом в рамках программы реновации.