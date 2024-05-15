RT в Telegram
Подпишись

Помощью при переезде по программе реновации в Москве воспользовались 5 тысяч семей

Короткая ссылка
В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали о 4,9 тыс. столичных семей, воспользовавшихся с начала 2024 года бесплатной помощью при переезде в рамках программы реновации.
Помощью при переезде по программе реновации в Москве воспользовались 5 тысяч семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Данная услуга популярна среди жителей. Ей можно воспользоваться при личном обращении в центр информирования по переселению. С марта 2021 года оформить заявку можно и онлайн на mos.ru», — сказал глава ведомства Сергей Лёвкин.

Он также отметил, что за всё время предоставления данной услуги ей воспользовались более 42 тыс. московских семей, или почти 80% от общего числа новосёлов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Бибирево построят дом в рамках программы реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить