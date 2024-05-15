В Бибиреве построят дом по программе реновации

В московском районе Бибирево построят дом в рамках программы реновации, заявил глава столичного комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.

Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

«В трёхсекционном доме общей площадью около 35 тыс. кв. м предусмотрено 457 квартир. Его возведут по индивидуальному проекту с использованием контрастных цветов», — рассказал Слободчиков.

Он также отметил, что в здании на улице Корнейчука будет 360 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 14 трёхкомнатных квартир и три четырёхкомнатные.

Отделка в квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят три дома по программе реновации.