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В Бибиреве построят дом по программе реновации

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В московском районе Бибирево построят дом в рамках программы реновации, заявил глава столичного комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.
В Бибиреве построят дом по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

«В трёхсекционном доме общей площадью около 35 тыс. кв. м предусмотрено 457 квартир. Его возведут по индивидуальному проекту с использованием контрастных цветов», — рассказал Слободчиков.

Он также отметил, что в здании на улице Корнейчука будет 360 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 14 трёхкомнатных квартир и три четырёхкомнатные.

Отделка в квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят три дома по программе реновации.

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