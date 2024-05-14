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На юго-востоке Москвы построят три дома по программе реновации

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На юго-востоке Москвы планируют построить три дома по программе реновации, заявила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства.
На юго-востоке Москвы построят три дома по программе реновации

«Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков общей площадью 1,15 га под строительство жилых домов в рамках квартальной застройки. Объекты появятся по адресам: улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6», — рассказала Княжевская.

Новые дома будут расположены рядом с парком «Кузьминки».

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов. За 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Ранее Юлиана Княжевская сообщала, что в Бутырском районе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

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