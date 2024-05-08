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В Бутырском районе Москвы построят ФОК с бассейном

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В Бутырском районе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, заявила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
В Бутырском районе Москвы построят ФОК с бассейном
  • Gettyimages.ru

ФОК будет расположен на улице Милашенкова. Строительство объекта включили в Адресную инвестиционную программу. Общая площадь здания составит 3,5 тыс. кв. м.

«В столице созданы условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей. Функционирует и возводится большое количество бассейнов, спортивных площадок, ФОКов и других объектов, направленных на оздоровление и поддержание физического здоровья горожан. Строительство нового спортивного комплекса обусловлено активным развитием северных районов Москвы», — сказала Княжевская.

По её словам, у нового ФОКа удобное расположение и для жителей близлежащих домов, и для всего Северо-Восточного округа.

Как стало известно ранее, в Москве в Центральном административном округе со стороны Шмитовского проезда будет возведён пешеходный мост. Проект будет реализован за счёт инвестора.

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