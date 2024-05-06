Москомархитектура: в Пресненском районе построят пешеходный мост

В Москве в Центральном административном округе со стороны Шмитовского проезда будет возведён пешеходный мост. Проект будет реализован за счёт инвестора.

«Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяжённость павильона составит 21 м, а ширина — три метра. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 м в длину и четырёх метров в ширину», — рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

По её словам, согласно выпущенному Москомархитектурой градостроительному плану земельного участка, мост появится рядом с возводимым офисно-гостиничным комплексом для улучшения транспортной и пешеходной доступности.