Ветврач Ивайкина: открытое в режиме зимнего проветривания окно опасно для кошек

Ветеринарный врач и заведующая московским ветучастком «Отрадное» Светлана Ивайкина рассказала, как защитить кошку от падения с высоты.

Самый надёжный способ — специальные защитные сетки на окна, поделилась она в разговоре с «Москвой 24».

По словам специалиста, крайне опасно вертикальное проветривание. При попытке залезть в приоткрытую створку кошка не сможет выбраться из «треугольника», ей не хватит опоры, а когтями зацепиться за пластик не получится. Длительное нахождение животного в таком положении может привести к его гибели.

Если кошка всё же упала с высоты, важно незамедлительно показать животное ветеринару, добавила Ивайкина.

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