Кардиолог Блинова рассказала об индивидуальных рисках развития гипертонии

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова рассказала, как рассчитать и оценить индивидуальные риски развития гипертонии.

Ожирение, избыточное потребление соли, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственная предрасположенность — шесть факторов, по которым можно оценить индивидуальный риск развития гипертонии, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, исключение всех перечисленных факторов позволит избежать развития заболевания.

«Но, к сожалению, это редкие случаи, так как для поддержания достигнутого нормального давления необходимо вести правильный образ жизни постоянно», — заключила кардиолог.

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