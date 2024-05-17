Кардиолог Блинова рассказала об индивидуальных рисках развития гипертонии
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Ожирение, избыточное потребление соли, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственная предрасположенность — шесть факторов, по которым можно оценить индивидуальный риск развития гипертонии, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, исключение всех перечисленных факторов позволит избежать развития заболевания.
«Но, к сожалению, это редкие случаи, так как для поддержания достигнутого нормального давления необходимо вести правильный образ жизни постоянно», — заключила кардиолог.
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