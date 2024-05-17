В Подмосковье кикшерингом в марте воспользовались 3 млн раз
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Об этом сообщает 360.ru.
Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев напомнил пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) о правилах их использования и необходимости соблюдения ПДД.
«Среди нарушений — передвижение вдвоём на одном электросамокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте», — сказал Гаджиев.
Он также отметил, что в случае нарушения сервис проката может заблокировать аренду, а законодательством предусмотрены штрафы.
Ранее сообщалось, что петербургская полиция изъяла более 5,5 тыс. электросамокатов за неправильную парковку.