RT в Telegram
Подпишись

МО: потери ВСУ в ДНР за неделю превысили 3,7 тысячи военнослужащих

Короткая ссылка
Потери армии Украины за неделю в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России составили до 3725 военнослужащих, сообщает российское Министерство обороны.
МО: потери ВСУ в ДНР за неделю превысили 3,7 тысячи военнослужащих
  • РИА Новости

Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника на этом участке фронта.

Войска России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Антоновки, Георгиевки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки и Новомихайловки (ДНР).

«Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять Leopard-2А1 производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин», — сообщает министерство.

Также за неделю российские военные из группировки войск «Север» освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить