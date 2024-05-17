МО: потери ВСУ в ДНР за неделю превысили 3,7 тысячи военнослужащих
- РИА Новости
Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника на этом участке фронта.
Войска России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Антоновки, Георгиевки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки и Новомихайловки (ДНР).
«Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять Leopard-2А1 производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин», — сообщает министерство.
Также за неделю российские военные из группировки войск «Север» освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов.