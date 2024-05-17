Потери армии Украины за неделю в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России составили до 3725 военнослужащих, сообщает российское Министерство обороны.

Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника на этом участке фронта.

Войска России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Антоновки, Георгиевки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки и Новомихайловки (ДНР).

«Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять Leopard-2А1 производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин», — сообщает министерство.

Также за неделю российские военные из группировки войск «Север» освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов.