RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане рассказали о планах сделать Менделеевск российской столицей химии

Короткая ссылка
Руководитель благотворительного фонда «Потомки Менделеева» Роман Троценко на полях Международного экономического форума KazanForum заявил, что Менделеевск (Татарстан) должен стать столицей химии России.
В Татарстане рассказали о планах сделать Менделеевск российской столицей химии
  • РИА Новости

«Если через пять лет вы спросите у школьников Хабаровска, что является столицей химии, и они ответят: «Менделеевск», значит, мы достигли своей цели», — поделился он в эксклюзивном интервью ГТРК «Татарстан».

Троценко отметил, что в феврале в городе прошла первая Всероссийская олимпиада по химии «Потомки Менделеева». В ней приняли участие 760 человек. По его словам, победители впоследствии стали финалистами Международной Менделеевской олимпиады в Китае.

Троценко также отметил, что в городе уже создан детский сад и лицей «Потомки Менделеева», стартовало строительство колледжа.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить