В Татарстане рассказали о планах сделать Менделеевск российской столицей химии

Руководитель благотворительного фонда «Потомки Менделеева» Роман Троценко на полях Международного экономического форума KazanForum заявил, что Менделеевск (Татарстан) должен стать столицей химии России.

«Если через пять лет вы спросите у школьников Хабаровска, что является столицей химии, и они ответят: «Менделеевск», значит, мы достигли своей цели», — поделился он в эксклюзивном интервью ГТРК «Татарстан».

Троценко отметил, что в феврале в городе прошла первая Всероссийская олимпиада по химии «Потомки Менделеева». В ней приняли участие 760 человек. По его словам, победители впоследствии стали финалистами Международной Менделеевской олимпиады в Китае.

Троценко также отметил, что в городе уже создан детский сад и лицей «Потомки Менделеева», стартовало строительство колледжа.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.