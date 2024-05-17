В Татарстане рассказали о планах сделать Менделеевск российской столицей химии
- РИА Новости
«Если через пять лет вы спросите у школьников Хабаровска, что является столицей химии, и они ответят: «Менделеевск», значит, мы достигли своей цели», — поделился он в эксклюзивном интервью ГТРК «Татарстан».
Троценко отметил, что в феврале в городе прошла первая Всероссийская олимпиада по химии «Потомки Менделеева». В ней приняли участие 760 человек. По его словам, победители впоследствии стали финалистами Международной Менделеевской олимпиады в Китае.
Троценко также отметил, что в городе уже создан детский сад и лицей «Потомки Менделеева», стартовало строительство колледжа.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.