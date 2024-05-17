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Завершено строительство ледовой арены с искусственным льдом в Щербинке

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Завершено строительство ледовой арены с искусственным льдом в Щербинке, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Завершено строительство ледовой арены с искусственным льдом в Щербинке
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В Щербинке на Индустриальной улице завершили возведение трёхэтажной ледовой арены общей площадью 5,3 тыс. кв. м. Комплекс включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажёрные, раздевалки и административные помещения», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что новой ледовой ареной в Щербинке смогут пользоваться не только её жители, но и жители многих других поселений в восточной части Новой Москвы.

Ранее сообщалось, что в Печатниках установят три спортплощадки для пейнтбола.

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