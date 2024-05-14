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В Печатниках установят три спортплощадки для пейнтбола

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В московском районе Печатники на территории парка технических видов спорта установят три спортплощадки для пейнтбола, заявил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
В Печатниках установят три спортплощадки для пейнтбола
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«С победителями торгов подпишут договоры на три года и передадут им в пользование участки площадью 3—5 тыс. кв. м под открытие пейнтбольных площадок», — сказал Пуртов.

Он также отметил, что концепция площадок будет согласована с Москомспортом.

Заявки на открытые аукционы на право размещения спортивных объектов принимаются до 24 мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи четырёх станций третьей линии Московского центрального диаметра проведут работы по благоустройству территорий.

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