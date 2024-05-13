RT в Telegram
Подпишись

Собянин: в Москве благоустроят участки у четырёх станций МЦД-3

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи четырёх станций третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3) проведут работы по благоустройству территорий.
Собянин: в Москве благоустроят участки у четырёх станций МЦД-3

Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

По его словам, работы пройдут на территориях, прилегающих к станциям «Сортировочная», «Перово», «Косино» и будущей «Митьково». Общая площадь составит 44,6 га.

В результате подъезды транспорта, а также пешеходные маршруты станут комфортнее и безопаснее.

Благоустройство продолжится и в будущем году, добавил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить