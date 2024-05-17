Глава WADA: 90% американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал дело китайских пловцов, упомянув американских атлетов.

«Сейчас нас атакуют из США, и я хочу заметить что 90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но я считаю, что американские атлеты, так же как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же справедливой антидопинговой системы», — сказал Банька на заседании совета учредителей WADA.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе командного олимпийского золота.

Ранее Банька призвал оценивать дело китайских пловцов без предубеждений политики.