Глава WADA Банька призвал оценивать дело китайских пловцов без предубеждений политики
- РИА Новости
«Точно так же, как и профессор Макларен, который провёл успешное расследование дела допинга в России, у специального прокурора по делу китайских пловцов есть полный доступ ко всем данным. Ещё раз хочу заявить, что это случай загрязнения, и я прошу относиться к нему без политических предубеждений», — сказал Банька на заседании совета учредителей WADA.
В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе командного олимпийского золота.
Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.