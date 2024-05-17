Глава WADA Банька призвал оценивать дело китайских пловцов без предубеждений политики

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о деле китайских пловцов.

«Точно так же, как и профессор Макларен, который провёл успешное расследование дела допинга в России, у специального прокурора по делу китайских пловцов есть полный доступ ко всем данным. Ещё раз хочу заявить, что это случай загрязнения, и я прошу относиться к нему без политических предубеждений», — сказал Банька на заседании совета учредителей WADA.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе командного олимпийского золота.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.