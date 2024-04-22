В WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель прокомментировал разницу между делом китайских пловцов и делом фигуристки Камилы Валиевой.

«Что касается концентрации в деле Камилы Валиевой, и я полагаю, что это общеизвестно, это указано в решении, то она составляла 2,1 нанограмма на миллилитр, подавляющее большинство концентраций в этом деле были значительно ниже, но принципиальный момент не в этом», — сказал Венцель на пресс-конференции.

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Леонова отреагировала на обвинения в адрес Валиевой в употреблении допинга.