В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции
- РИА Новости
«Совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области», — цитирует заявление РИА Новости.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 322.1. («Организация незаконной миграции») УК России.
Следователи уже работают с задержанными, проводятся обыски в жилищах и офисах.
«Установлено, что фигурантами уголовного дела организовано незаконное пребывание не менее 700 иностранных граждан на территории региона», — добавили в СК.
Ранее сообщалось, что МВД готовит реформу в миграционной сфере.