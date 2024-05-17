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В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции

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В пресс-службе СУ СК России по Тульской области заявили о задержании 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции.
В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции
  • РИА Новости

«Совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области», — цитирует заявление РИА Новости.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 322.1. («Организация незаконной миграции») УК России.

Следователи уже работают с задержанными, проводятся обыски в жилищах и офисах.

«Установлено, что фигурантами уголовного дела организовано незаконное пребывание не менее 700 иностранных граждан на территории региона», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что МВД готовит реформу в миграционной сфере.

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