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В России назвали самые популярные модели авто с пробегом по итогам апреля

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Аналитики изучили российский рынок автомобилей с пробегом и выяснили, что самой популярной моделью по итогам трёх последних месяцев является седан Lada 2107.
В России назвали самые популярные модели авто с пробегом по итогам апреля
  • Gettyimages.ru

В апреле эту модель купили 12,3 тыс. раз, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Вторую строчку в рейтинге сохранил хетчбэк Lada 2114 «Самара-2», который приобрели 10,8 тыс. раз. За ним следуют Kia Rio (10,3 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (10 тыс. ед.).

Пятёрку лидеров вторичного рынка замыкает Ford Focus — в апреле было продано 9,2 тыс. таких авто.

Всего в апреле россияне приобрели 509,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 1,5% больше, чем месяцем ранее, и на 2,8% превышает результат апреля прошлого года.

Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года в России наибольшую долю рынка автомобилей с пробегом занимали машины отечественных марок — 25,08%.

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