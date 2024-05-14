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В России рынок авто с пробегом на четверть состоял из отечественных машин

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Эксперты проанализировали рынок легковых автомобилей с пробегом в I квартале текущего года в России и выяснили, что наибольшую долю занимали машины отечественных марок — 25,08%.
В России рынок авто с пробегом на четверть состоял из отечественных машин
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса «Автотека» (проект «Авито Авто»).

Далее по объёму доли идут автомобили японских производителей — 21,72%. На третьем месте — немецкие производители с долей рынка 16,75%.

Четвёртое место занимают южнокорейские авто (14,90%), пятое — американские компании (7,78%).

Также в топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом вошли: Франция (4,87%), Китай (4,17%), Чехия (2,19%), Великобритания (1,08%) и Швеция (0,63%).

Ранее эксперты назвали самые востребованные у россиян китайские автомобили.

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