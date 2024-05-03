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Названы популярные у россиян китайские автомобили

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Названы самые востребованные у россиян китайские автомобили.
Названы популярные у россиян китайские автомобили
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто».

Наиболее популярными марками стали Geely (с долей в 28% от всех покупок китайских кроссоверов в сервисе), Chery (18%), Changan (13%), Haval (12%) и Lifan (6%). В топ-5 вошли такие автомобили, как Geely Monjaro, Haval Jolion, LiXiang L7, Changan Uni-K и Chery Tiggo 4.

Лидером в категории автомобилей с пробегом стала марка Geely с долей продаж 15%, а наиболее популярной моделью — Coolray. 

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, какие поломки машины можно опознать на слух.

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