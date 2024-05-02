Автоэксперт Казаченко рассказал, какие поломки машины можно опознать на слух

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, какие поломки машины можно опознать на слух. К примеру, это проблемы с ходовой частью, некоторыми узлами и агрегатами.

«Например, проблемы в работе двигателя — троение и постукивания», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, также можно услышать, когда стучат гидрокомпенсаторы.

«Если мы едем, нажали на педаль газа, и при переключении коробка дёргается, бывают пинки в коробке. Иногда в коробке тоже бывает звук — лязганье металлическое», — сообщил Казаченко.

Ещё одна группа неисправностей — это износ тормозной системы.

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