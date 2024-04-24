Автоэксперт Борисов рассказал о причинах появления воды в бензобаке
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Основная причина появления воды в бензобаке — некачественное топливо, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как отметил специалист, это происходит во время перевозки топлива или при неправильной очистке резервуаров на АЗС.
«Для удаления воды из бензобака и восстановления нормальной работы топливной системы рекомендую обратиться в сервис, так как при работе с топливным баком и его содержимым необходимо соблюдать осторожность», — сказал Борисов.
Он также рекомендовал заправлять автомобиль только на проверенных и сетевых станциях, которые дорожат своей репутацией.
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