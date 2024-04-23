Автоэксперт Погуляев предупредил об опасности езды на спущенных шинах
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«Эксплуатация шины на пониженном относительно нормы давлении может привести к тому, что, во-первых, герметизирующий слой, который удерживает воздух, перестанет выполнять свою функцию, попросту будет испорчен», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Также, по словам специалиста, езда на спущенных шинах приведёт к разрушению каркаса и выходу покрышки из строя.
Погуляев рекомендовал каждый месяц проводить проверку давления.
Это можно сделать в шиномонтажной мастерской, на АЗС или самостоятельно при помощи манометра.
Ранее автоэксперт Константин Лигачёв рекомендовал не забывать о регулярном техосмотре.