Автоэксперт Погуляев предупредил об опасности езды на спущенных шинах

Собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев рассказал об опасности езды на спущенных шинах.

«Эксплуатация шины на пониженном относительно нормы давлении может привести к тому, что, во-первых, герметизирующий слой, который удерживает воздух, перестанет выполнять свою функцию, попросту будет испорчен», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, езда на спущенных шинах приведёт к разрушению каркаса и выходу покрышки из строя.

Погуляев рекомендовал каждый месяц проводить проверку давления.

Это можно сделать в шиномонтажной мастерской, на АЗС или самостоятельно при помощи манометра.

Ранее автоэксперт Константин Лигачёв рекомендовал не забывать о регулярном техосмотре.