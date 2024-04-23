RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Погуляев предупредил об опасности езды на спущенных шинах

Короткая ссылка
Собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев рассказал об опасности езды на спущенных шинах.
Автоэксперт Погуляев предупредил об опасности езды на спущенных шинах
  • Gettyimages.ru

«Эксплуатация шины на пониженном относительно нормы давлении может привести к тому, что, во-первых, герметизирующий слой, который удерживает воздух, перестанет выполнять свою функцию, попросту будет испорчен», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, езда на спущенных шинах приведёт к разрушению каркаса и выходу покрышки из строя.

Погуляев рекомендовал каждый месяц проводить проверку давления.

Это можно сделать в шиномонтажной мастерской, на АЗС или самостоятельно при помощи манометра.

Ранее автоэксперт Константин Лигачёв рекомендовал не забывать о регулярном техосмотре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить