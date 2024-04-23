Автоэксперт Лигачёв заявил о важности регулярного техосмотра

Автоэксперт Константин Лигачёв рекомендовал не забывать о регулярном техосмотре.

«У любой машины есть регламент технического осмотра. Его нужно соблюдать — тогда машина будет ехать. Многие этим пренебрегают, считая, что если ничего не течёт, то всё в порядке. На самом деле это не так», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, со временем химический состав жидкостей меняется, и она может закипать при более низкой температуре.

В случае протечки изменится работа двигателя.

«Поэтому нужно проходить осмотр у дилера или в сервисе, чтобы визуально оценить наличие протечек и, если нужно, заменить прокладку или какую-то деталь», — заключил эксперт.

Ранее эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин рассказал, как подготовить машину к тёплому сезону.