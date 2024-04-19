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Автоэксперт Арутин дал советы по подготовке машины к тёплому сезону

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Эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин рассказал, как подготовить машину к тёплому сезону.
Автоэксперт Арутин дал советы по подготовке машины к тёплому сезону
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что замена масла нужна, если в двигателе используется «сезонный» сорт.

«Чаще всего сегодня используется универсальное масло. Безусловно, можно дождаться момента для смены масла по регламенту, но для обеспечения двигателя наилучшими условиями работы будет уместным обновить техническую жидкость раньше», — отметил Арутин.

По его словам, также желательно провести капитальную уборку, которая затронет все части автомобиля.

«Чистку двигателя от грязевых, химических или маслянистых отложений в малозаметных и зачастую труднодоступных местах стоит проводить хотя бы раз в год. В противном случае сам двигатель, его навесные агрегаты и подкапотное пространство постепенно затянутся в «шубу» из пыли и грязи», — пояснил эксперт.

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