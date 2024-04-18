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Автоэксперт Родионов дал советы по уходу за кондиционером в машине

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Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как ухаживать за кондиционером в машине.
Автоэксперт Родионов дал советы по уходу за кондиционером в машине
  • Gettyimages.ru

«Длительность промежутков между очисткой кондиционера зависит от условий эксплуатации машины, климатических особенностей конкретной местности, а также частоты и интенсивности использования кондиционера. Если вы живёте в пыльном городе, где полгода зима, а вторые полгода резкие перепады температур, если кондиционеру предстоит трудиться без остановок в летних пробках, то стоит проверять систему почаще», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, желательно выполнять дезинфекцию кондиционера на СТО не менее одного раза в год, а при появлении в салоне неприятных запахов внеплановую профессиональную очистку лучше сделать как можно быстрее.

Ранее директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов рассказал, как очистить кузов машины от пятен тополиных почек.

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