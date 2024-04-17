Автоэксперт Балашов рассказал, как очистить кузов от пятен тополиных почек

Директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов рассказал, как очистить кузов машины от пятен тополиных почек.

«Категорически не рекомендую использовать для очистки кузова от пятен почек различные растворители, в том числе ацетон, так как они могут испортить лакокрасочное покрытие. Для начала надо смыть все почки автомобильным шампунем и большим количеством воды, а затем нанести специальные средства, предназначенные для удаления пятен смолы или дёгтя, и спустя некоторое время потереть», — заявил Балашов в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, важно использовать мягкую салфетку из микрофибры или губку, а не жёсткие щётки или губки, способные оставить царапины на покрытии.

По словам Балашова, после всех работ нужно тщательно смыть моющие средства и хорошо просушить кузов.

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