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Автоэксперт Балашов рассказал, как очистить кузов от пятен тополиных почек

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Директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов рассказал, как очистить кузов машины от пятен тополиных почек.
Автоэксперт Балашов рассказал, как очистить кузов от пятен тополиных почек
  • Gettyimages.ru
  • © Larisa Rudenko

«Категорически не рекомендую использовать для очистки кузова от пятен почек различные растворители, в том числе ацетон, так как они могут испортить лакокрасочное покрытие. Для начала надо смыть все почки автомобильным шампунем и большим количеством воды, а затем нанести специальные средства, предназначенные для удаления пятен смолы или дёгтя, и спустя некоторое время потереть», — заявил Балашов в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, важно использовать мягкую салфетку из микрофибры или губку, а не жёсткие щётки или губки, способные оставить царапины на покрытии.

По словам Балашова, после всех работ нужно тщательно смыть моющие средства и хорошо просушить кузов.

Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал о признаках неисправной работы рулевого механизма.

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