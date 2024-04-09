Автоэксперт Константинов назвал признаки неисправной работы рулевого механизма

Директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал о признаках неисправной работы рулевого механизма.

«Среди признаков неисправной работы рулевого механизма можно назвать затруднения при повороте рулевого колеса во время езды, люфт в рулевой колонке и посторонние звуки при движении, которых раньше не было, в частности стуки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при проблемах с гидроусилителем, как правило, на приборной панели загорается соответствующий индикатор.

Как отметил Константинов, сократить ресурс рулевого механизма может динамичная и неаккуратная езда по бездорожью.

Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.