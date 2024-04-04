Автоэксперт Пономарёв перечислил признаки скорой поломки трансмиссии

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.

«При любом типе трансмиссии можно почувствовать посторонний шум от коробки — чаще всего это скрежет, лязг, жужжание», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, ещё один признак скорой поломки — рывки во время переключения режимов.

Также о возможной поломке коробки передач свидетельствует запах гари, который идёт от трансмиссионного масла во время его замены.

«И самый очевидный сигнал о неисправности — включение сигнальной лампы «Проверить двигатель» на панели. В случае появления такого сообщения на СТО не обязательно выявят неисправность трансмиссии, но эта причина возможна», — заключил эксперт.

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