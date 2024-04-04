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Автоэксперт Пономарёв перечислил признаки скорой поломки трансмиссии

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Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.
Автоэксперт Пономарёв перечислил признаки скорой поломки трансмиссии
  • Gettyimages.ru

«При любом типе трансмиссии можно почувствовать посторонний шум от коробки — чаще всего это скрежет, лязг, жужжание», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, ещё один признак скорой поломки — рывки во время переключения режимов.

Также о возможной поломке коробки передач свидетельствует запах гари, который идёт от трансмиссионного масла во время его замены.

«И самый очевидный сигнал о неисправности — включение сигнальной лампы «Проверить двигатель» на панели. В случае появления такого сообщения на СТО не обязательно выявят неисправность трансмиссии, но эта причина возможна», — заключил эксперт.

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