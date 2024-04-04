Автоэксперт Пономарёв перечислил признаки скорой поломки трансмиссии
- Gettyimages.ru
«При любом типе трансмиссии можно почувствовать посторонний шум от коробки — чаще всего это скрежет, лязг, жужжание», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как отметил специалист, ещё один признак скорой поломки — рывки во время переключения режимов.
Также о возможной поломке коробки передач свидетельствует запах гари, который идёт от трансмиссионного масла во время его замены.
«И самый очевидный сигнал о неисправности — включение сигнальной лампы «Проверить двигатель» на панели. В случае появления такого сообщения на СТО не обязательно выявят неисправность трансмиссии, но эта причина возможна», — заключил эксперт.
Ранее директор департамента механического ремонта «Kia АВИЛОН» Вадим Стрельбицкий рассказал, как правильно хранить зимние шины.