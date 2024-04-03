Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как хранить зимние шины
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«Что касается советов по хранению шин, то, прежде чем убирать их до востребования, рекомендуется сначала тщательно очистить их от грязи, реагентов, камней и пыли. Также важно осмотреть шины на наличие повреждений, порезов и износа, обратить внимание, держат ли они давление», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, хранить шины необходимо в прохладном и сухом месте, которое защищено от попадания прямых солнечных лучей.
Кроме того, покрышки без дисков должны находиться в вертикальном положении или на специальных стойках, а колёса в сборе на дисках можно хранить в накачанном виде как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.