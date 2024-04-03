Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как хранить зимние шины

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, как правильно хранить зимние шины.

«Что касается советов по хранению шин, то, прежде чем убирать их до востребования, рекомендуется сначала тщательно очистить их от грязи, реагентов, камней и пыли. Также важно осмотреть шины на наличие повреждений, порезов и износа, обратить внимание, держат ли они давление», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, хранить шины необходимо в прохладном и сухом месте, которое защищено от попадания прямых солнечных лучей.

Кроме того, покрышки без дисков должны находиться в вертикальном положении или на специальных стойках, а колёса в сборе на дисках можно хранить в накачанном виде как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.